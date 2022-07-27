Последнее обновление: 27.07.2022 16:46

В Стамбуле открылся координационный центр по вывозу украинского зерна

Церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, проходит в среду в Стамбуле.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на "Анадолу".

Центр действует на территории Университета национальной обороны Турции. Наряду с представителями Турции, Украины и России в нем работают дипломаты от ООН.

В церемонии открытия центра принимает участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Обращаясь к сотрудникам центра, Акар подчеркнул значимость обеспечения поставок 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся в закупках сельхозпродукции.



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