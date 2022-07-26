Bellingcat и Insider признаны в России "нежелательными"

Проекты журналистов-расследователей Bellingcat (Нидерланды) и Insider (Латвия) внесены в список "нежелательных" в России.

Нежелательными организациями в России признают иностранные или международные неправительственные организации, деятельность которых "может представлять угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства", сообщает УНИАН со ссылкой на РИА-Новости.

Таким организациям запрещено вести деятельность на территории РФ. За нарушение этого запрета предусмотрены административные и уголовные меры наказания.

Bellingcat известны своими расследованиями о войне России против Украины, отравлении российского политика Алексея Навального, сбитии Boeing 737 под Тегераном и малайзийского Boeing 777 россиянами возле Донецка.

Совместно с Insider журналисты Bellingcat, в частности, выпускали расследования о том, что спецслужбы РФ обеспечили фейковые паспорта для бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего лидера "ЛНР" Игоря Плотницкого, отравителям Навального.

Также публиковали совместное расследование об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева.