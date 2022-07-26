Российских сотрудников за рубежом хотят обязать платить налоги

Минфин России предложил обязать сотрудников российских компаний, работающих удаленно из-за рубежа, платить налоги в России.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Министерство подготовило необходимые поправки в законодательство. Сейчас россияне, работающие за пределами страны свыше 183 дней в году, теряют российское налоговое резидентство.

Согласно предлагаемой Минфином инициативе, вознаграждения, выплачиваемые российскими работодателями своим сотрудникам, которые работают дистанционно за пределами России, предлагается отнести «к доходам от российских источников».

Также поступило предложение освободить от НДФЛ компенсационные выплаты таким сотрудникам в связи с их расходами, связанными с работой, в частности, оборудованием рабочего места.

Кроме того, Минфин РФ хочет уточнить вопросы, связанные с налогообложением дохода россиян по иностранным ценным бумагам.

«На брокеров, доверительных управляющих возлагаются функции налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями, если такие дивиденды поступают на счет у таких профессиональных участников рынка ценных бумаг», — указывается в сообщении, которое цитирует Forbes.

Ведомство подчеркивает, что предложенные меры не предполагают увеличения фискальной нагрузки на население и бизнес.