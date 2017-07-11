В России предложили ввести налог на выезд за границу

В России следует ввести налог на выезд граждан за границу - с таким предложением в Ростуризм обратился депутат заксобрания Лениградской области Владимир Петров.

Введение выездного сбора, по мнению депутата, поможет "поддержать отечественный рынок летнего отдыха" и защитить его от "недобросовестных туроператоров".

Туркомпании, пишет депутат в письме глава Ростуризма Олегу Сафонову, "в погоне за прибылью и клиентом создали серьёзный перекос в пользу курортов ближнего зарубежья", которые предлагают "сомнительные" услуги "с точки зрения комфорта и безопасности".

За последние годы туристическая отрасль РФ совершила значительный качественный скачок - туристам доступны десятки и сотни различных вариантов для сезонного выезда. В то же время это обилие предложений "ставит отечественные здравницы в несколько невыгодное с точки зрения экономики положение", объясняет автор инициативы. Чтобы выровнять ситуацию, по мнению законодателя, необходимо ввести сбор. Его размер "должен определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрёл путевку, но не должен превышать максимальной отметки 100 рублей за сутки пребывания", - говорится в письме Петрова.

Собранные доходы предлагается направлять на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа "и других перспективных туристических направлений России".

Это, как говорится в письме, будет способствовать "поддержке отечественной экономики, защищать интересы потребителей и поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников".