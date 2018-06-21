Госдуме рекомендовали принять в первом чтении законопроект о повышении НДС до 20%

Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении НДС с 18% до 20% и о фиксации тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

Документ был внесен в Госдуму 16 июня, рассмотрение в первом чтении запланировано на 3 июля.

Законопроект сохраняет все действующие льготы по НДС. Как заявлял ранее глава правительства Дмитрий Медведев, повышение ставки НДС с 18% до 20% будет приносить бюджету более 600 млрд рублей дополнительных доходов в год. Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования целей развития, поставленных в указе президента РФ от мая текущего года.

Экономически обоснованный тариф страховых взносов в ПФР составляет 26%, однако с 2012 года он был установлен на уровне 22%. Предполагалось, что такой тариф будет действовать до 2020 года.

В случае принятия нормы закона вступят в силу с 1 января 2019 года.