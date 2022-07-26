Служба госбезопасности Латвии подозревает гражданина Беларуси в шпионаже

Служба госбезопасности Латвии обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование гражданина Беларуси, подозреваемого в шпионаже в пользу белорусской военной разведки.

Ранее сообщалось, что белорус был задержан 15 февраля 2022 года при содействии контрразведки.

В ходе расследования было установлено, что гражданин Республики Беларусь по поручению белорусской военной разведки тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Delfi.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что лицо получило разведывательную информацию как минимум по 17 объектам государственной важности.

По оценке VDD, информация такого характера может представлять важность как для Беларуси, так и для ее союзника — России. Эти данные могут быть использованы в случае возможного военного конфликта с НАТО, в том числе с Латвией, для планирования диверсий или атак на военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Таким образом, информация, полученная лицом незаконным путем и переданная службе военной разведки Беларуси, потенциально может нанести существенный ущерб обеспечению основных функций латвийского государства и обороноспособности в условиях военного конфликта.

В ходе следствия также было установлено, что для тайного сотрудничества гражданин Беларуси был завербован и обучен на территории Республики Беларусь.