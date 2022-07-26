Во Франции зарегистрировано более 1700 случаев оспы обезьян

Во Франции уже зарегистрировано более 1700 случаев заболеваний оспой обезьян, в следствие чего планируется открыть центр вакцинации в парижском регионе Иль-де-Франс.

Об этом сообщил министр здравоохранения Франсуа Брон, сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал BFMTV.

Также министр объявил, что во вторник будет издан приказ, позволяющий всем студентам-медикам вакцинироваться от оспы обезьян.

"У нас есть дозы, теперь нам нужно оружие, чтобы вакцинировать", – сказал министр.

По данным Национального агентства здравоохранения Франции, на прошлой неделе в столичном регионе было зарегистрировано почти половину (726) из 1567 подтвержденных в стране случаев оспы обезьян. В понедельник вечером министр Брон объявил, что в настоящее время подтверждено более 1700 случаев.