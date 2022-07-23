Украина готова помочь Молдове деоккупировать Приднестровье

Глава Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове с деоккупацией территории Приднестровья.

"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на их территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов со своей земли", – сказал Буданов в эфире украинского ТВ, передают украинские медиа.

Слова Буданова прозвучала на фоне заявления главы "МИД" непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" Виталия Игнатьева о том, что территория стремится обрести независимость от Молдовы с последующим присоединением к России. Об этом заявил и член комитета российской Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.