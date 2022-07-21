Последнее обновление: 21.07.2022 16:25

Минобороны Украины допускает проникновение диверсантов с территории Беларуси

Белорусские войска, которые находятся возле границы с Украиной, не несут угрозы вторжения, Однако с территории страны в северные области Украины могут проникать диверсанты и разведчики

Об этом на брифинге сообщил замглавы Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Угроза в этом случае может быть только одна, что с территории Беларуси могут действовать диверсионно-разведывательные группы в наших северных областях. Это и разведка, и возможные диверсии", - сказал Скибицкий, которого цитирует УНИАН.

По его словам, украинские военные отслеживают действия на территории Беларуси, чтобы быть готовыми к возможному наступлению. В то же время, пока не фиксируется создание вражеских наступательных групп.

Скибицкий добавил, что на белорусских аэродромах остается часть российской военной техники, в частности авиации. Из-за этого сохраняется угроза ударов по территории Украины.

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