Эстония позволила аннулировать паспорта натурализованных граждан, воюющих на стороне РФ

Власти Эстонии будут лишать гражданства натурализованных граждан, воющих за РФ в Украине.

Соответствующие поправки в закон принял парламент Эстонии.

За принятие закона проголосовали 52 члена парламента, против проголосовали 17.

Лишение паспорта будет происходить в случае «вступления человека в государственную или военную службу иностранного государства или военной организации, если такая служба связана с угрозой общественному порядку или национальной безопасности Эстонии».

Согласно закону, правительство также может аннулировать полученное путем натурализации эстонское гражданство, если гражданин был осужден за преступления против человечности или агрессии.

При этом по закону правительство имеет право не лишать эстонского гражданства, если служба человека в иностранном государстве не угрожает безопасности Эстонии.

В то же время государство не рекомендует эстонским гражданам воевать за любое иностранное государство, поскольку не может гарантировать защиту эстонских граждан в зоне военных конфликтов.