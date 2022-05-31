Последнее обновление: 31.05.2022 10:45

ЕС отключит российский Сбербанк от SWIFT

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций ЕС будет также отключение от SWIFT российского Сбербанка.

"Я хочу отметить, что другие элементы в пакете тоже важны. Это де-SWIFTизация Сбербанка. Сбербанк – это самый крупный российский банк- с долей в 37%. Поэтому это хорошо, что мы десвифтизируем Сбербанк" – сообщила на пресс-конференции после саммита ЕС фон дер Ляйен.

"Имеем также запрет на страхование и перестрахование российских кораблей европейскими компаниями. Запрет на предоставление российским компаниям разного рода бизнес-услуг и, что очень важно, остановка трансляции в ЕС еще трех российских государственных СМИ, широко распространяющих дезинформацию, свидетелями которой мы были в последние недели и месяцы", - добавила президент Еврокомиссии.

По словам президента Европейского совета Шарль Мишеля, ЕС расширит санкционный перечень лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование