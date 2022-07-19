Последнее обновление: 19.07.2022 17:28

В Канаде инициировали сбор средств на Bayraktar для Украины

В Канаде начали собирать деньги на турецкий беспилотник Bayraktar для Вооруженных Сил Украины, инициаторы хотят передать его ко Дню независимости Украины.

"Наши союзники со всего мира в Литве, Украине и Польше собрали миллионы долларов, чтобы обеспечить и произвести закупку известного беспилотника Bayraktar. Пора для канадцев активизироваться и сделать то же самое" - говорится в описании краудфандинговой кампании UhelpUkraine.

"Вы станете одними из первых, кто поддержит цель нашей организации собрать 7 миллионов канадских долларов на приобретение беспилотника от крупнейшей украинской диаспоры в мире", - добавляют организаторы.

Целью проекта является передача ВСУ беспилотника в день независимости Украины.



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