Хорватия отказала президенту Сербии Вучичу в частном визите

Хорватия отказала президенту Сербии Александру Вучичу в частном визите в хорватские города Ясеновац и Пакрац.

По данным источников хорватского издания Jutarnji List, Вучич связался с главой сербской партии Хорватии SDSS Милорадом Пуповацем и сказал ему, что планирует частный визит в Ясеновац, где во время Второй мировой войны был нацистский концентрационный лагерь.

Вучич якобы сообщил Пуповацу, что едет с частным визитом в Хорватию и, если сочтет это нужным, может сообщить правительству Хорватии. Лидер SDSS якобы сообщил премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу о поездке Вучича, но официальный Загреб ее не согласовал.

По мнению источника Jutarnji List, близкого к правительству в Загребе, целью визита Вучича было спровоцировать хорватскую сторону в канун годовщины военной операции "Буря", чтобы президент Сербии "мог сыграть роль жертвы" для своих избирателей.

"Он не придерживался ни одного протокола, хотел сделать все без процедур и правил дипломатических отношений. Он хотел со своими телевизионщиками пересечь хорватскую границу и делать здесь, что ему вздумается. Но премьер-министр Пленкович и правительство четко сказали "нет". Государство- член ЕС и НАТО, и он не может здесь делать, что хочет. Политика "Сербского мира" в Хорватии не сработает", - цитирует издание анонимного собеседника журналистов из правительства Хорватии.

Как сообщает сербское издание Novosti, в Сербии резко отреагировали на отказ Вучичу в визите. Так, премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала событие "самым большим скандалом в современной истории" и сравнила его с запретом президенту Израиля посещать Аушвиц.

Министр внутренних дел страны Александар Вулин заявил, что с сегодняшнего дня все официальные лица Хорватии, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно сообщать и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут помещены под особый режим контроля.

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в воскресенье объявил, что вручил главе посольства Хорватии ноту протеста из-за отказа пропустить Вучича, и анонсировал ответные контрмеры Белграда.

На пресс-конференции Селакович зачитал ноту министерства иностранных дел Хорватии от 15 июля, в которой со ссылкой на "информацию из неофициальных источников" говорилось о возможном визите президента Сербии Александара Вучича в Ясеновац и Пакрац.

"При планировании всех визитов иностранных официальных лиц время, характер и программа визитов должны быть предметом официальной коммуникации и согласования между двумя сторонами. Учитывая, что хорватская сторона не проинформирована о намерениях возможных визитов в Республику Хорватия, это неприемлемо", - говорилось в ноте.

В свою очередь, по словам главы сербского МИД, Белград ответил на эту ноту только в воскресенье в 10:00, но временная поверенная в делах Хорватии отказалась ее принимать.

В ноте решение не пустить Вучича из-за отсутствия официально согласованного визита Сербия называет "незаконным, антиевропейским и антицивилизационным", ссылаясь на "грубое нарушение принципа свободы передвижения".

В то же время, как отмечается в ноте, Вучич "заинтересован в осуществлении официального визита в Ясеновац в любое время до 17 сентября 2022 года". В МИД Сербии надеются на скорейшее разрешение ситуации, но, по словам Селаковича, Белград "примет решение по контрмерам, которые будут введены на основе общепризнанных норм международного права".

Сам Вучич, по данным сербских СМИ, объявит о ответных мерах Сербии в понедельник в 18:00 по местному времени.