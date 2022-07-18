На Шри-Ланке вновь ввели чрезвычайное положение

Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викрамасингхе ввел чрезвычайное положение на фоне продолжающихся протестов в стране.

Оно вводится «в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества», сообщает РБК.

Викрамасингхе объявлял режим ЧП на прошлой неделе, после того как страну покинул экс-президент Готабая Раджапакса.

Сообщения об отъезде Раждапаксы из страны появились 12 июля, а официально его отставку приняли два дня спустя. Викрамасингхе — соратник экс-президента и основной претендент на то, чтобы занять должность главы государства на постоянной основе. Однако его назначение может спровоцировать новые беспорядки, поскольку протестующие настаивают на его уходе. Викрамасингхе ранее пообещал, что уйдет в отставку после формирования парламентскими партиями нового правительства.

Протесты на Шри-Ланке начались весной на фоне экономического кризиса. В апреле власти объявили дефолт по внешнему долгу из-за проблем с импортом товаров первой необходимости в связи с нехваткой валюты.