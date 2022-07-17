Последнее обновление: 17.07.2022 09:11

Япония намерена сохранить долю в российском энергопроекте «Сахалин-2»

Японские компании Mitsui и Mitsubishi должны сохранить за собой 12,5% и 10% акций в новом операторе нефтегазового проекта "Сахалин-2" в России, сообщает японское издание Japan Today.

30 июня Путин подписал указ о создании новой операционной компании для «Сахалина-2», связанной с российской энергетической компанией «Газпром», фактически передав ее под контроль правительства России, при этом весь персонал и предприятия были переданы от нынешнего оператора Sakhalin Energy Investment Co.

Япония решила сохранить свои интересы в проекте по добыче нефти и сжиженного природного газа «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России, при этом правительство координирует свои действия с двумя японскими заинтересованными сторонами, сообщили в субботу источники в правительстве.

Действия Путина расцениваются как возмездие Японии и другим странам за санкции, которые они наложили на Россию в связи с ее военной агрессией на Украине.



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