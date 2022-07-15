Власти Эстонии планируют запретить гражданам России и Беларуси владеть оружием

Новая правительственная коалиция в Эстонии планирует ввести запрет на владение оружием для граждан России и Беларуси.

Три партии правящей коалиции, распределившие после отставки премьер-министра Каи Каллас портфели членов формируемого кабинета министров Эстонии, заключили так называемый коалиционный договор, в котором прописано обещание запретить гражданам России и Беларуси владеть оружием. В договоре указано, что "лицензии на владение оружием, выданные гражданам РФ и Беларуси, будут признаны недействительными", передает ТАСС.

Будущий министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил в пятницу, что запрет на владение оружием следует ввести не только для граждан России и Беларуси, но и для "всех тех, кто проявляет враждебность в отношении Эстонии и Украины".

"Полиции необходимо осуществить более масштабную проверку. Ведь, я уверен, среди нас есть и эстонские граждане, недружественно настроенные в отношении Эстонии и Украины. Чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы. Ими тоже стоит заняться", - сказал Ляэнеметс.

По его словам, внесение соответствующих поправок в законодательство займет несколько месяцев.

"За лето нам предстоит подготовить множество законопроектов, которые осенью будут вынесены на рассмотрение в Рийгикогу. То есть закон может быть принят к концу года", - добавил он.