Европа становится главным рынком сбыта американской нефти, поскольку старается избегать поставок нефти из России после начала военного вторжения последней в Украину, сообщает агентство Bloomberg.

Азия впервые с 2016 года импортирует меньше нефти из США, чем Европа, к тому же после введения Европой экономических санкций Россия предлагает странам Азии нефть со значительной скидкой.

Европа превзошла Азию и впервые за шесть лет стала крупнейшим потребителем американской нефти.

Согласно последним имеющимся данным Бюро переписи населения США, с января по май этого года Европа получила в среднем около 213,1 млн баррелей нефти, а Азия получила 191,1 млн баррелей. Данные показывают, что в последний раз объемы Азии отставали от Европы за тот же пятимесячный период в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти.