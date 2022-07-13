Билл Гейтс передаст все свое состояние благотворительному фонду

Билл Гейтс написал в Twitter, что планирует отдать все свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation.

«Глядя в будущее, я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и, в конце концов, выйду из списка самых богатых людей мира.

Я обязан вернуть свои ресурсы обществу таким образом, чтобы это оказало наибольшее влияние на уменьшение страданий и улучшение жизни. И я надеюсь, что в этот момент другие, обладающие большим богатством и привилегиями, тоже сделают шаг вперед», - написал Гейтс.