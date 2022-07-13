Twitter подал в суд на Маска за отказ от покупки соцсети

Компания Twitter во вторник подала в суд на миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его завершить выполнение ранее заключенного соглашения по приобретению соцсети за 44 млрд долларов.

В апреле Маск согласился купить Twitter, но на прошлой неделе заявил, что намерен отказаться от сделки. Twitter подал на него иск в гражданский суд штата Делавэр. Суд должен определить, достаточно ли у Маска аргументов относительно нарушения соцсетью условий соглашения, чтобы он мог от нее отказаться.

«Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, поскольку соглашение, которое он подписал, больше не отвечает его личным интересам, – говорится в иске компании. – Маск, очевидно, считает, что он, в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавер, свободен изменить свое мнение, разорить компанию, нарушить ее работу, уничтожить стоимость акций и уйти» - говорится в сообщении компании, которое цитирует Укринформ.

Маск утверждает, что Twitter отказался передать информацию о зарегистрированных в соцсети спам-ботах или фальшивых аккаунтах. По его словам, он не верит публичным заявлениям компании о том, что только 5% ее активных пользователей являются ботами. Twitter, по его мнению, намеренно вводит общественность в заблуждение и препятствует его попыткам получить больше информации. Он также обвиняет компанию в том, что та не предупредила его об увольнении двух ключевых руководителей.

«Маск хотел сбежать, – заявили в компании. – Но соглашение об объединении оставляет ему мало места».

Угрозы Маска могут заставить Twitter сесть за стол переговоров, что позволит миллиардеру купить компанию со скидкой. Если Twitter проиграет, это может привести к катастрофическим последствиям для компании. Ее акции уже сейчас упали более чем на 35% – ниже предложенной им цены в 54,2 доллара за акцию.