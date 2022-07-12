Lufthansa понизили в классе по качеству обслуживания

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa лишилась престижного звания 5* в оценке сервиса, полученного лишь в 2017 году от британского консалтингового агентства Skytrax, которое оценивает сервис авиакомпаний по всему миру.

Отмечается, что до сегодняшнего дня немецкий авиаперевозчик был единственным в Европе, который имел наивысшую оценку сервиса.

При этом Skytrax понизил рейтинг немецкой авиакомпании с 5 до 4* из-за общего снижения сервиса как на коротких, так и на дальних рейсах, сообщает УНИАН.

Наивысшая оценка 5* осталась только у первого класса, который Lufthansa предлагает на маршрутах большой дальности.