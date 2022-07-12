Австрия требует пересмотра миграционных правил ЕС

Австрия высказалась по поводу того, что Европейская комиссия должна принять немедленные меры для исправления миграционной системы, поскольку бремя для страны выше, чем для других государств-членов.

Согласно данным Министерства внутренних дел Австрия, занимает второе место в ЕС по количеству беженцев на душу населения после Кипра.

За первые шесть месяцев 2022 года количество искателей убежища выросло на 185%. По словам Нехаммера, 80% этих искателей убежища нелегально путешествуют в Австрию, сообщает Европейская правда.

"Новая система предоставления убежища наконец-то нужна всей Европе. То, как это было, не может и не должно продолжаться. Неприемлемо смешивать экономическую миграцию и беженцев", - подчеркнул заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

В июне ЕС начал внедрять механизм добровольной солидарности, включающий перемещение или финансовую помощь государствам-членам, разделяющим наибольшее бремя в отношении беженцев.