Последнее обновление: 12.07.2022 12:45

Новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 5 сентября

На данный момент в списке 11 кандидатов на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра.

Законодатели сократят количество кандидатов до двух, после чего состоится почтовое голосование среди членов Консервативной партии, которых насчитывается около 200 тысяч, передает УНИАН.

Новому лидеру придется вернуть поддержку консерваторов среди населения страны. По данным опроса, оппозиционная Лейбористская партия имеет 43% поддержки, Консервативная - 28%, что является наибольшим преимуществом лейбористов с 2013 года.



<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование