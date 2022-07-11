Зеленский внес в Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине.

Как отмечает польское агентство PAP, соответствующий законопроект должен появиться Раде сегодня, 11 июля, когда в Польше вспоминают жертв Волынской трагедии.

"Это можно рассматривать как противоположность тогдашней ситуации, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: "Вам здесь рады на особых правах", - сообщил в Twitter президент Польши Анджей Дуда, которого цитирует УНИАН.

Он призвал своих сограждан к осторожности в высказываниях о Волынской трагедии. "Истины нужно добиваться не рывками, а спокойными и взвешенными действиями, особенно в такой сложной ситуации, как сегодня", - подчеркнул президент Польши.

В апреле вице-премьер, министр культуры Польши Петр Глиньский говорил, что война России против Украины может подарить примирение полякам и украинцам.

Законопроект об особом статусе поляков в Украине Зеленский анонсировал еще в мае, но никаких подробностей о законопроекте тогда не сообщалось.