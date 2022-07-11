Последнее обновление: 11.07.2022 16:52

Премьер Нидерландов побывал в Буче, Ирпене и Бородянке

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Ирпень и Бородянку под Киевом. Об этом в понедельник заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевскую область посетил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Бородянка, Буча, Ирпень – о трагических событиях в этих населенных пунктах знает весь мир. Однако никакие фото или видео не передают ужаса, который оставили после себя оккупанты. Глава правительства Нидерландов выразил свою поддержку и подчеркнул, что страны должны объединяться в помощи Украине", – написал Кулеба, которого цитирует УНН.



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