В мире число заражений коронавирусом превысило 558,76 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 558769500 (+1063664 сутки) по данным Worldometer на 8:27 8 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6369256 (+195) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 20194284 (+376998) человек, из них 37716 (+175) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 532205960 (+684371) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 90065165 (+91472) случаями заражения, Индия – 43587302 (+18418), Бразилия – 32761045 (+73365), Франция – 31974607 (+161265) и Германия – 28926346 (+117732). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 161265, Германия – 117732, Италия – 107240, США – 91472, Бразилия – 73365. Беларусь (-) – на 131 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1045080, Бразилия – 673126, Индия – 525343, Россия – 381450 и Мексика – 325928. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 320, Бразилия – 297, Германия – 131, Тайвань – 105, Канада – 103. Беларусь – на 100 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.