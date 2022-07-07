Беларусь нанесет ракетный удар по Польше в случае войны России с Европой

Минобороны Беларуси прямым текстом заявило, что нанесет ракетный удар по территории Польши в случае начала войны между Россией и Европой.

«Территория Польши, как, впрочем, и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против Российской Федерации и ее союзников», - заявил замначальника Генштаба ВС Беларуси Руслан Косыгин, которого цитирует БелТА.

«…весь комплекс военных приготовлений Запада, в том числе на территории Польши, свидетельствует о планомерной отработке Вашингтоном и Брюсселем под предлогом сдерживания угрозы с Востока механизмов создания в кратчайшие сроки группировок войск (сил) для их возможного применения на соответствующих операционных направлениях, а также всестороннего обеспечения их действий. По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении", - утверждает он.

"В то же время, и это надо понимать прежде всего польскому руководству, в случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры… ответ будет мгновенным. Именно по ним будут нанесены удары, если только они попытаются разговаривать с нашим государством с позиции силы», - заявил Косыгин.