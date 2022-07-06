Финляндия предоставит Украине оборонную помощь на 21,5 млн евро

Финляндия отправит в Украину оборонную помощь на сумму более 20 млн евро. Это предложение правительства подписал президент Финляндии Саули Нийнистьо.
Это уже седьмой груз оборонной помощи Финляндии для Украины.
– Я бы сказал, что это внушительный пакет помощи, - сказал Микка Пюнньонен, специальный помощник министра обороны Финляндии.
По словам Пюнньонена, этот пакет помощи является эквивалентом примерно 21,5 миллиона евро.
В Министерстве обороны Финляндии не разглашают более детальное содержание и график отправления, чтобы добиться безопасной доставки помощи в Украину.
Всего стоимость семи пакетов оборонной помощи Финляндии оценивается в 88,16 млн евро.