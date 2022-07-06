Власти РБ рассматривают возможность лишения гражданства уехавших за границу беларусов

Белорусские власти намерены внести поправки в законодательство, позволяющие лишать гражданства выехавших за границу беларусов, в отношении которых вынесены судебные приговоры, подтверждающие участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда государству.

В частности, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова провела вчера заседание экспертного совета, на котором рассматривались соответствующие поправки в закона РБ «О гражданстве Республики Беларусь».

«Одной из предлагаемых экспертами новаций является введение нормы об утрате гражданства в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам государства, если такое лицо находится за пределами Республики Беларусь», - сообщает пресс-служба парламента.