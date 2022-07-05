ВОЗ: Количество случаев обезьяньей оспы превысило 5000

В ходе нынешней вспышки было зарегистрировано 5322 лабораторно подтвержденных случая оспы обезьян, 85% из которых приходится на Европу, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

"С 1 января по 30 июня этого года у нас 5322 лабораторно подтвержденных случая и один летальный исход", — заявила журналистам в Женеве пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб.

"85% случаев приходится на Европу, за ней следуют Африканский регион, Америка, Восточное Средиземноморье и Тихий океан, – сказала она. – ВОЗ продолжает просить страны уделять особое внимание случаям оспы обезьян, чтобы попытаться остановить дальнейшее заражение".