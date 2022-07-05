Казахстан может расторгнуть контракт с компанией РФ за вывоз украинского зерна

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что Казахстан может расторгнуть договор с российской компанией, арендовавшей судно «Жибек жолы», которое было задержано в Турции за нелегальный вывоз украинского зерна. Об этом сообщает Радио Азаттык.

«Если судно занялось деятельностью, не соответствующей правовым нормам, которые приняты в Казахстане и в международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут и это судно будет отозвано», - заявил Ускенбаев.

Ранее прошла информация, что таможенные органы Турции задержали российское судно с краденым украинским зерном. Судно вошло в порт Караса в Турции из захваченного Бердянска, которое привезло туда украденное Россией украинское зерно.

По информации руководителя мониторинговой группы Института стратегических исследований Черного моря Андрея Клименко, судно, на котором незаконно вывезено 7 тыс. тонн зерна из Украины, называется "Жибек Жолы".

Сухогруз был построен в России по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping, но ходит под флагом РФ.