Новая Зеландия запретит импорт российского золота

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута заявила, что Новая Зеландия с 25 июля запретит импорт российского золота в страну . Об этом сообщает RNZ.co.nz.

Махута заявила, что такое решение гарантирует, что Новая Зеландия не станет безопасным убежищем для российских золотых активов.

«Новая Зеландия также поддерживает международные усилия, направленные на то, чтобы Россия не обходила международные санкции, используя свои огромнейшие золотые запасы для финансирования своей незаконной войны», – акцентировала она.

По словам главы Министерства торговли Новой Зеландии Дэмиена О'Коннора, Россия отрезана от международных рынков, а около 20% ее резервов центрального банка хранятся в золоте – это примерно до 140 миллиардов долларов США.

Запрет на импорт российского золота поможет воспрепятствовать кремлю поддерживать свою валюту.