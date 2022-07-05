Последнее обновление: 05.07.2022 15:35

Во Франкфурте выставят на аукцион известную статую, символизирующую евро

Неправительственная организация "Франкфуртский культурный комитет" объявила о продаже статуи, символизирующей евро, расположенной у здания Европейского центрального банка в немецком Франкфурте. Об этом пишет Politico.

50-тонная статуя была создана немецким художником Оттмаром Герлем в 2001 году, когда был официально введен евро, и с тех пор за ней ухаживал "Франкфуртский культурный комитет".

Но в последние годы, говорят в организации, это стало слишком дорого: статуя постоянно становится объектом вандализма, а Европейский центробанк, ежегодно дающий на содержание 15 тысяч евро, больше не заинтересован в этом.

"За последний год мы написали 110 банкам (по финансированию), и 90 даже не обременили себя ответом", – говорит глава "Франкфуртского культурного комитета" Манфред Поль.

По его словам, желающие приобрести статую уже появились. Аукцион пройдет в октябре.



<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование