Последнее обновление: 04.07.2022 17:03

На Украине арестовано имущество предприятий РФ и Беларуси стоимостью $12 млн

На Украине наложен арест на имущество российских и белорусских предприятий стоимостью порядка $12 млн, сообщает офис генпрокурора Украины.

"Офис генпрокурора наложил арест на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью более 10 млн. грн. и товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 млн. грн., принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.

По данным прокуратуры, на территории Украины были обнаружены также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, "которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины".



<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование