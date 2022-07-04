На Украине арестовано имущество предприятий РФ и Беларуси стоимостью $12 млн

На Украине наложен арест на имущество российских и белорусских предприятий стоимостью порядка $12 млн, сообщает офис генпрокурора Украины.

"Офис генпрокурора наложил арест на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью более 10 млн. грн. и товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 млн. грн., принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.

По данным прокуратуры, на территории Украины были обнаружены также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, "которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины".