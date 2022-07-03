Беларусь вводит безвиз для граждан 73 стран, желающих попасть на «Славянский базар»

Белорусские власти разрешили "безвизовый" въезд иностранцам, приезжающим на «Славянский Базар в Витебске».

«С 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь. Основные мероприятия «Славянского базара» в этом году пройдут с 14 по 17 июля», - говорится в сообщении Погранкомитета РБ.

Для безвизового въезда на фестиваль необходимо наличие оригинальных (или распечатанных электронных) билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре или в концертном зале «ВИТЕБСК», либо наличие официального приглашения от Министерства культуры.

«По одному билету (оригинальному или электронному) разрешен однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения мероприятия, указанного в этом билете», - отмечает ГПК РБ.