Норвегия предоставит Украине помощь на 1 млрд евро

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в пятницу посетил Украину, где побывал в разрушенных Россией городах и пообещал предоставить стране 10 миллиардов крон помощи.

Глава правительства Норвегии прибыл в Украину в пятницу утром на поезде. Его визит не анонсировали заранее из соображений безопасности, сообщают украинские СМИ.

Он посетил Чернигов и село Ягодное в области, где поговорил с местными жителями, почти месяц скрывавшимися от российских обстрелов в подвале местной школы.

"Мы можем видеть и читать об этих событиях, но встреча с людьми оставляет сильное впечатление. Была молодая семья, которая застала смерть бабушки у себя на руках в этом подвале. Это происходит в Европе в середине 2022 года, и ни одна страна не может это игнорировать", – сказал Стере.

Кроме того, он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и заверил его в долгосрочной поддержке Норвегией Украины.

Норвежский премьер, в частности, объявил об увеличении помощи Киеву до 10 миллиардов крон (почти 1 миллиард евро). Денежные средства пойдут на гуманитарную помощь, восстановление разрушенной инфраструктуры, оружие и поддержку государственных институций.

В свою очередь Зеленский призвал Стере распространять информацию о военных преступлениях России в мире.