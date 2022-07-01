Последнее обновление: 01.07.2022 19:14

Еврокомиссия предлагает выделить Украине 1 млрд евро макрофина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу объявила о решении предоставить Украине первый миллиард евро в рамках макрофинансовой помощи.

"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине 1 млрд евро. О предоставлении первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны", - сообщила г-жа фон дер Ляйен в Twitter.

Она добавила, что ЕС продолжит оказывать помощь Украине и будет поддерживать ее восстановление в долгосрочной перспективе.

Решение должен утвердить Совет Европейского Союза.

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