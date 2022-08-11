Последнее обновление: 11.08.2022 21:04

Западные страны пообещали Украине 1,5 млрд евро на военные нужды

На конференции доноров для Украины, которая прошла в Копенгагене, западные страны пообещали предоставить стране 1,5 млрд евро на военные нужды.

Деньги предназначены для производства вооружений на Украине, в том числе артиллерии и боеприпасов, развития и усиления подготовки украинских солдат и содействия усилиям Украины по разминированию территорий, сообщает Интерфакс.

Сумма в 1,5 млрд евро включает в себя пожертвования от Великобритании, Дании и Норвегии, однако министр обороны Дании Мортен Бёдсков заявил, что она может увеличиться, так как "некоторым делегациям необходимо вернуться домой и заручиться поддержкой своих парламентов".

В свою очередь Исландия заявила, что окажет помощь в разминировании на Украине, "подготовив инструкторов", а Норвегия - что поможет тренировать украинских военных в Великобритании. Ранее об этом же сообщали Швеция и Финляндия.

Также в четверг Великобритания объявила, что направит на Украину больше реактивных систем залпового огня и управляемых ракет. Количество оружия не уточняется. В конференции приняли участие 26 стран и Европейский Союз.

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