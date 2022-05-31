ЕС назвал условия для помощи в восстановлении Украины

Лидеры Евросоюза провели интенсивные переговоры по вопросу восстановления Украины, однако этот процесс напрямую связан с проведением украинскими властями реформ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Глава ЕК заявила, что европейские страны совместно с Вашингтоном намерены разработать путь к привлечению инвестиций для восстановления Украины, однако этот процесс должен сопровождаться реформами.

«Реформами системы управления, независимостью судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнес-сектора», — уточнила фон дер Ляйен. Она также добавила, что ЕС работает над механизмом предоставления Украине чрезвычайного пакета макрофинансовой помощи в объеме €9 млрд.

По итогам встречи принято решение рассмотреть платформу восстановления Украины, которая объединит власти страны, ЕС, Европейский инвестиционный банк, международных партнеров, финансовые организации и другие «заинтересованные стороны», сказано на сайте Евросовета, в Киеве должны будут принять меры по борьбе с коррупцией в соответствии с европейским курсом Украины. Евросовет предложил Еврокомиссии внести соответствующие предложения, передает РБК.

Ранее глава ЕК говорила, что для восстановления Украины могут направить замороженные средства на счетах россиян, попавших под санкции, и этот вопрос изучается юристами. «Россия тоже должна внести свой вклад», — подчеркнула фон дер Ляйен. По данным Reuters, на встрече 30 мая европейские лидеры намеревались обсудить создание специального фонда RebuildUkraine, в качестве источников его финансирования рассматриваются изъятые активы и займы.

Для восстановления Украины понадобится $600 млрд, оценивал президент страны Владимир Зеленский в начале мая. Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер при этом указывал, что для этого нужны «триллионы евро». Позднее Зеленский объявил, что Киев занимается подготовкой масштабного плана по восстановлению Украины, однако необходима международная помощь, которая станет аналогом плана Маршалла.