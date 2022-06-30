Последнее обновление: 30.06.2022 16:17

Акции Газпрома упали на 30% после заявления о невыплате дивидендов

Стоимость акций Газпрома упала на 30% с начала открытия торгов на Московской фондовой бирже после отказа компании выплатить дивиденды за 2021 год. В следующие несколько часов цена акций несколько поднялась и падение составило около 27%.

В мае совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию по итогам 2021 года.

Как ранее сообщалось, в июне Газпром проинформировал компании из Австрии, Германии и Италии о сокращении поставок газа. При этом Газпром снизил прокачку газа по Северному потоку до 67 миллионов кубометров в сутки (то есть 60% от планового показателя).



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