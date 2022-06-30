Общий белорусско-российский рынок электроэнергии хотят запустить с января 2024 года

Беларусь и Россия проводят внутригосударственное согласование проекта договора об объединенном рынке электроэнергии, который планируется запустить с 1 января 2024 года. Об этом сообщил замминистра энергетики Денис Мороз на форуме регионов Беларуси и России, который проходит в Гродно.

"Подготовлен и согласован с российской стороной проект межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии. В настоящее время документ проходит внутригосударственные процедуры согласования. Проект договора предусматривает использование единых принципов регулирования в сфере деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике, применение единых тарифов на услуги естественных монополий как для участников внутренних энергорынков, так и общего рынка. Подготовлен проект правил его функционирования, который отрабатывается профильными министерствами. Планируется, что объединенный рынок электроэнергии начнет работу с 1 января 2024 года", - сказал чиновник, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Он также сообщил, что в газовой сфере разработаны и проходят согласование с российской стороной принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа Союзного государства. Далее эти принципы будут формализованы в проект дополнения к союзной программе.

"Ожидаемым итогом обозначенной работы предполагается обеспечение равных условий и гарантий для деятельности хозяйствующих субъектов Беларуси и России. Рынки станут важной платформой развития конкурентного потенциала в промышленном секторе сторон, будут содействовать укреплению энергетической безопасности Союзного государства", - подчеркнул замминистра.