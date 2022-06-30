В мире число заражений коронавирусом превысило 551,87 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 551874526 (+1012184 сутки) по данным Worldometer на 10:16 30 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6356428 (+2317) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18135113 (+95234) человек, из них 36877 (+197) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 527382985 (+915633) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 89236449 (+100257) случаями заражения, Индия – 43452164 (+15731), Бразилия – 32283345 (+76263), Франция – 30950513 (+124724) и Германия – 28180861 (+132671). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 132671, Франция – 124724, США – 100257, Италия – 94165, Бразилия – 76263. Беларусь (-) – на 134 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1042291, Бразилия – 671194, Индия – 525116, Россия – 381056 и Мексика – 325638. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 326, Бразилия – 294, Великобритания – 117, Япония – 107, Тайвань – 85. Беларусь – на 96 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.