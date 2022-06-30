США внесли в "черный список" компанию из Узбекистана за помощь РФ с санкциями

Соединенные Штаты во вторник наложили санкции против узбекской компании Promcomplektlogistic, которая, как утверждает американская сторона, помогала обходить ограничения, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

В заявлении Государственного департамента США отмечается, что в начале марта санкции были введены против российского предприятия "Радиоавтоматика", специализирующегося на приобретении иностранных компонентов для оборонной промышленности РФ.

Утверждается, что с тех пор Promcomplektlogistic "активно помогал "Радиоавтоматике" в обход санкций США", в том числе путем продажи российской компании электронных компонентов, таких как микросхемы.

Госдепартамент США заявил, что введение санкций в отношении Promcomplektlogistic стало "предупреждением" для компаний во всем мире: "Если вы ведете бизнес с находящимся под санкциями юридическим или физическим лицом, имейте в виду, что вы также можете попасть под санкции".

В результате все активы Promcomplektlogistic в США будут заморожены, а американским компаниям будет запрещено вести с ней бизнес.