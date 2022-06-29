Последнее обновление: 29.06.2022 17:17

Сирия решила признать ДНР и ЛНР

Сирия решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщили агентство SANA и Сирийское государственное телевидение со ссылкой на официальный источник в МИДе.

«Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики», — сказал он.

В публикациях говорится, что сирийская сторона свяжется с обеими республиками по поводу договоренностей об укреплении взаимодействия и установлении дипломатических отношений, передает РБК.

О том, что Сирия намерена признать ДНР, в середине июня сообщил глава республики Денис Пушилин. О начале процедуры президент Сирии Башар Асад объявил в ходе визита делегации ДНР в Дамаск.



<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование