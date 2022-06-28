Последнее обновление: 28.06.2022 11:06

Страны G7 дополнительно выделят $4,5 млрд на борьбу с дефицитом продовольствия

Страны G7 выделят $4,5 млрд на борьбу с глобальной нехваткой продовольствия. Об этом говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении государств.

"Мы обязуемся выделить дополнительно $4,5 млрд для защиты наиболее уязвимых от голода и недоедания. Таким образом, в общей сложности на обеспечение глобальной продовольственной безопасности в этом году мы выделим $14 млрд", - говорится документе.

Лидеры G7 также обещают, что вводимые ими санкции не будут затрагивать продовольствие и свободный поток сельскохозяйственных товаров, в том числе из России, а также не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи.

Кроме того, G7 заявили, что их цель состоит в том, чтобы "избавить 500 млн человек от голода и недоедания к 2030 году", как это предусмотрено в обязательстве "семерки", принятом в 2015 году.



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