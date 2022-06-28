Последнее обновление: 28.06.2022 11:06

Япония выделит $200 млн на преодоление глобального продовольственного кризиса

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с визитом в Германии, где проходит саммит G7, пообещал выделить $200 млн на компенсацию глобальной продовольственной нестабильности, сообщает телеканал NHK.

Деньги, обещанные премьер-министром Японии, предназначены для помощи Украине, а также странам Ближнего Востока и Африки, которые сильно пострадали от резкого роста цен на продовольствие, передает Интерфакс.

Как отмечает NHK, продовольственная безопасность стала одной из основных тем, обсуждаемых на саммите лидеров G7. Саммит G7 проходит 26-28 июня в Баварии.



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