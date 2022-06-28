Байден продлит присутствие военных США в Польше

Президент США Джо Байден планирует сообщить на саммите НАТО в Мадриде о продлении присутствия части дополнительных американских сил в Польше, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, Байден также объявит об изменениях в развертывании войск в нескольких странах Балтии. Изменение параметров присутствия американских военных может коснуться контингентов в Литве, Латвии и Эстонии, уточнили они.

Кроме того, президент США также намерен объявить, что присутствие ВМС США на военно-морской базе Рота в Испании может увеличиться за счет двух кораблей в течение следующих нескольких лет.

Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в испанском Мадриде.