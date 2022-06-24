Хунта перевела гражданского лидера Мьянмы из-под домашнего ареста в одиночную камеру

Гражданский лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи переведена из-под домашнего ареста в одиночную тюремную камеру в столице страны Нейпьидо.

77-летний политик и лауреат Нобелевской премии мира была арестована в феврале 2021 года, когда военная хунта свергла демократически избранное правительство. Весь последний год она находилась в столице, однако место ее содержания не раскрывалось. В ходе предыдущих судебных процессов ее уже приговорили к 11 годам заключения по самым разным обвинениям, которые она отрицает и называет политически мотивированными.

Аун Сан Су Чжи приобрела мировую известность как борец за демократию еще при прошлом военном режиме, когда она провела под стражей, в основном под домашних арестом, 15 лет. Ожидается, что теперь слушания суда над Аун Сан Су Чжи, популярность которой в Мьянме по-прежнему очень высока, будут проходить прямо в здании тюрьмы.

Как сообщили BBC источники, близкие к суду, в среду Аун Сан Су Чжи была переведена в одиночную, специально переоборудованную тюремную камеру. Ее коллега, свергнутый президент Мьянмы Вин Мьин, также заключен в одиночную камеру.

По сведениям из тех же источников, Аун Сан Су Чжи находится в добром здравии, и за ней присматривают три специально выделенные для этого охранницы.

Военные власти подтвердили перевод политика в тюрьму, заявив, что все происходит в строгом соответствии с законом Мьянмы.

Правозащитники, в свою очередь, называют позором тайные судебные слушания, на которые не допускаются журналисты и общественность, а также тот факт, что адвокатам Аун Сан Су Чжи не позволяют общаться с прессой.

О том, как долго будет длиться суд и, соответственно, тюремное заключение Аун Сан Су Чжи, ничего не сообщается.

Обвинения, по которым ей в прошлом выносили приговоры, варьировались от подстрекательства к свержению власти и коррупции до нарушения правил поведения при пандемии ковида и даже закона о телекоммуникациях.

Впереди ее ждет еще несколько процессов, так что самих военных обвиняют в том, что они намерены держать ее в заключении до конца жизни. По некоторым оценкам, в случае, если Аун Сан Су Чжи признают виновной по всем пунктам обвинения, ей будет грозить тюремное заключение сроком более 190 лет.

"Мы наблюдаем, как правосудие хунты Мьянмы вступает в гораздо более карательную фазу в отношении Аун Сан Су Чжи, - заявил журналистам заметитель директора Азиатского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон. - Они явно стремятся запугать ее саму и ее сторонников".

Военный переворот в Мьянме произошел через несколько месяцев после того, как убедительную победу на выборах одержала партия Ауе Сан Су Чжи, "Национальная лига за демократию" (NLD).

Военные утверждали, что результаты были подтасованы, однако независимые наблюдатели подтвердили, что выборы в целом были честными и свободными.

После военного переворота люди вышли на улицы, так что хунте пришлось подавлять выступления сторонников демократии, активистов и журналистов. В общей сложности было арестовано более 14 тыс. человек, в том числе сама Аун Сан Су Чжи и многие члены ее партии, а около двух тысяч человек, по данным правозащитников, погибли.

Противостояние военных и продемократически настроенного населения продолжается, и в некоторых регионах страны идет вооруженная борьба.