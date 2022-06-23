Последнее обновление: 23.06.2022 16:48

Пассажирский автобус МАЗ второй раз за месяц загорелся на маршруте в Санкт-Петербурге

Компания-перевозчик «Домтрансавто» решила снять с маршрутов партию пассажирских «МАЗ 203947» после пожара на Светлановском проспекте. Эта модель горит уже второй раз за месяц.

Как объяснили «Фонтанке» в компании 23 июня, автобус такой же модели горел 10 июня на Витебском проспекте. Поэтому всю поставку отправят на экспертизу. На обслуживании городских маршрутов это, уверяют в «Домтрансавто», не скажется.

По данным «Фонтанки», завод-производитель планирует направить несколько специалистов в Петербург, чтобы провести полный повторный аудит автобусов.



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