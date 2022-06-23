Последнее обновление: 23.06.2022 16:48

Первые HIMARS уже прибыли в Украину

Американские системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резинков в Твиттере.

«HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу главе Пентагона Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты!», - написал он.

Он также спрогнозировал, что это лето будет жарким для захватчиков.

Как сообщалось, администрация США объявила, что предоставит Украине американские высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS с боеприпасами, которые могут поражать цели на расстоянии 70, а не 300 км, хотя Украина просила ракеты дальнего действия.

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