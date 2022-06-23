ПАСЕ приняла резолюцию по облегчению гуманитарных последствий войны

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала правительства стран-членов Совета Европы принять меры по облегчению гуманитарных последствий войны России против Украины, следует из резолюции ПАСЕ.

Документ был принят в среду после совместных дебатов о трех докладах - о гуманитарных последствиях и внутренних и внешних перемещениях, защите и уходе за несопровождаемыми детьми-мигрантами, а также о справедливости и безопасности для женщин, сообщает "Укринформ".

В документе отмечается, что ПАСЕ очень обеспокоена гуманитарными последствиями, вызванными захватнической войной России против Украины.

ПАСЕ предлагает всем национальным парламентам, включая парламенты государств, не являющихся членами Евросоюза и еще не активизировавших директивы о временной защите, ввести по крайней мере эквивалент такой защиты и распространить ее на граждан третьих стран.

Это, в частности, может включать отмену визовых ограничений, если таковые имеются.

Ассамблея осознает, что гуманитарные последствия агрессии не будут решены в краткосрочной перспективе, поэтому важно обеспечить постоянную, долгосрочную и скоординированную поддержку со стороны государств-членов Совета Европы, чтобы перемещенные лица и беженцы из Украины получали всю необходимую помощь для возможности вести достойную и перспективную жизнь".

Также ПАСЕ призывает украинские и российские власти возобновить обмен военнопленными и вернуть их на свои территории в соответствии с правилами Женевских конвенций через Международный комитет Красного Креста и международные гуманитарные организации.

В резолюции говорится, что уже сейчас необходимо думать о восстановлении Украины. Она приветствует обещания, сделанные на конференции доноров в Варшаве 5 мая 2022 года.

ПАСЕ также призывает Европейский Союз срочно предоставить четкое юридическое разъяснение прав лиц, получающих временную защиту, которые после того, как прожили в Европейском Союзе более 90 дней в течение 180 дней, вернулись в Украину, и желают снова въехать на территорию ЕС.

С целью предотвращения торговли людьми ПАСЕ выступает за создание транснациональной системы отслеживания, которая помогла бы приграничной полиции легче идентифицировать потенциальных жертв.

В резолюции подчеркивается важность подотчетности и прозрачности получателей помощи, а также распределения международной помощи и финансирования для удовлетворения срочных потребностей перемещенных людей.

Кроме того, ПАСЕ также приняла доклады о защите и уходе за несопровождаемыми детьми-мигрантами, а также о справедливости и безопасности для женщин